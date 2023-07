A série, criada por Jesse Armstrong, exibida no 'streaming' pela HBO Max e que venceu nos Emmy em 2022, volta a liderar a corrida destes prémios, somando 27 nomeações.

A série, sobre disputas de poder dentro de uma família milionária detentora de um império nos media, é protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kieran Culkin e todos eles estão novamente nomeados.

As nomeações estendem-se ainda a outros atores do elenco, nomeadamente Nicholas Braun, Matthew Macfadyen -- que venceu em 2022 -, Alan Ruck, Alexander Skarsgard e J. Smith-Cameron.

"Sucession" também volta a estar nomeada para o Emmy de Melhor Série de Drama, categoria que venceu em 2022.

Com 24 nomeações surge "The Last of Us", a transposição de um videojogo para série de ficção, protagonizada por Pedro Pascal e Bela Ramsey, ambos indicados em categorias de representação.

As outras duas séries mais nomeadas -- e que também somam vitórias em edições anteriores dos Emmy - são "The White Lotus" e "Ted Lasso" (Apple TV), com 23 e 21 nomeações, respetivamente.

Para a HBO Max este é um ano de domínio nos Emmy, porque também "The White Lotus" e "The Last of Us" são desta plataforma.

Para melhor série de drama estão nomeadas "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "House of the Dragon", "The Last of Us", "Succession", "The White Lotus" e "Yellowjackets".

Na categoria de Melhor Série de Comédia estão indicadas "Barry", "The Bear", "Jury Duty","The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders In The Building", "Ted Lasso" e "Wednesday".

A 75.ª edição dos Emmy está marcada para 18 de setembro em Los Angeles, Califórnia.

SS // MAG

Lusa/fim