De acordo com a HBO Max, num comunicado hoje divulgado, "House of the dragon", que inclui no elenco principal Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans, terá dez episódios.

Esta série é baseada no livro "Fogo & Sangue", de George R.R. Martin, cuja narrativa se passa 200 anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos", e conta a história da Casa Targaryen.

A aldeia histórica de Monsanto, no concelho de Idanha-a-Nova, foi palco, entre outubro e novembro do ano passado, de filmagens para "House of the dragon".

Em março do ano passado, George R.R. Martin, autor dos livros da saga "A Guerra dos Tronos", assinou um contrato de cinco anos com a HBO para produzir conteúdos exclusivos para aquela plataforma de 'streaming'.

"A Guerra dos Tronos" é uma série de televisão criada por David Benioff e D.B. Weiss, com base na série de livros "A Song of Ice and Fire", de George R.R. Martin, e foi filmada em países como Canadá, Croácia, Islândia, Malta, Estados Unidos e República da Irlanda.

A primeira temporada estreou-se em 2011 e terminou em 2019, ao fim de oito temporadas, tendo vencido dezenas de prémios, entre os quais Globos de Ouro e Emmy, em várias categorias.

A série foi a produção mais cara de sempre da HBO, em particular a última temporada: cada episódio teve um custo estimado de 15 milhões de dólares (13,3 milhões de euros), segundo a publicação especializada Variety.

