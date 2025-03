"É uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de alunos a assistir a este programa", afirmou hoje o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que viu a série com o filho e a filha, ambos adolescentes.

Lançada há apenas duas semanas, a minissérie britânica continua a ocupar o primeiro lugar mundial na Netflix e até 25 de março, já tinha sido vista por mais de 66,3 milhões de pessoas, segundo a plataforma de 'streaming' norte-americana.

Ao longo de quatro episódios, é contada a história de Jamie Miller, um adolescente de 13 anos acusado da morte de uma rapariga, aborda o perigo da propagação entre os jovens de ideias misóginas e discriminatórias, nas redes sociais e em grupos fechados na Internet.

Foca-se, sobretudo, na comunidade 'incel' (celibatários involuntários), maioritariamente composta por homens heterossexuais que se dizem incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual.

Inspirada em casos semelhantes que aconteceram no Reino Unido, Adolescência tem gerado um intenso debate, com a publicação de diversos artigos na imprensa britânica sobre a proliferação de conteúdos misóginos nas redes sociais, a proteção das crianças no ambiente digital e o sentimento de impotência dos pais.

"Parece que todo o país está a falar de Adolescência, e não apenas este país (...), tal é o impacto desta série, que prende o espetador desde o primeiro instante e mantém-no em suspense ao longo de quatro episódios intensos", afirmou o primeiro-ministro britânico, que recebeu hoje os criadores da série, associações e adolescentes em Downing Street.

"A série destaca um problema social com múltiplos fatores, perante o qual muitas pessoas não sabem como reagir", acrescentou Keir Starmer, alertando para os "perigos da radicalização online".

A Netflix vai agora disponibilizar gratuitamente a série às escolas e liceus britânicos, para promover o debate e tentar "impedir que jovens rapazes sejam arrastados para um turbilhão de ódio e misoginia", indicou Downing Street.

"O meu filho tem 16 anos e, como pai, não foi fácil ver este programa com os meus filhos, porque reflete os medos e preocupações que sentimos enquanto pais e adultos", reconheceu Keir Starmer durante o encontro.

Jack Thorne, argumentista e co-criador de Adolescência, juntamente com o ator Stephen Graham, que interpreta o pai de Jamie na série, reconheceu que o objetivo era, precisamente, gerar discussão. "Poder exibi-lo nas escolas supera todas as nossas expectativas", afirmou.

Em 2023, o Reino Unido já tinha aprovado uma lei sobre segurança digital, que começou a ser implementada para reforçar as obrigações das plataformas, incluindo a remoção de conteúdos ilegais, como os de natureza pornográfica.

A partir do verão, as empresas de redes sociais também terão de reforçar os seus controlos no país, para evitar que os jovens sejam expostos a conteúdos misóginos, violentos ou de incitação ao ódio.

Em Portugal, a psicóloga Tânia Gaspar alerta que a sociedade está a regredir no respeito pelas mulheres, relatando que pediatras sentem que as raparigas estão a ser mais manipuladas e criticadas pelos rapazes, devido à sua aparência, sem saberem defender-se.

Por outro lado, em entrevista à Lusa, a especialista na área da adolescência acrescenta ainda que a realidade descrita na série não a surpreendeu, pois aborda muitas questões para as quais os psicólogos já chamavam a atenção, como a culpabilidade dos pais e as dificuldades que sentem.

"Não é fácil acompanhar todas estas questões que envolvem o digital e as redes sociais", admite a presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), que considera que os pais precisam de mais tempo disponível e mais literacia digital para acompanhar melhor os filhos e pede apoio para toda a comunidade educativa e mais atenção à saúde mental.

MCA (SO) // JMR

