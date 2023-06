"Registámos no dia 02 de junho seis mortos, incluindo quatro na região de Dacar e dois na região de Ziguinchor", disse à AFP o porta-voz do ministro do Interior.

Os confrontos opuseram na noite de sexta-feira pequenos grupos de jovens manifestantes e as forças da ordem em Dacar, nos arredores da capital e no sul do país.

O Ministério do Interior ainda não assinalou qualquer incidente que tenha ocorrido hoje, até ao início da tarde.

Mas, durante a manhã havia ainda pneus queimados e pedras nas ruas, onde vários locais foram saqueados, incluindo lojas e bancos.

Várias redes sociais, como Facebook, WhatsApp ou Twitter, estão sem funcionar, uma medida que o governo diz ter sido adotada para evitar a "difusão de mensagens de ódio e subversivas".

O exército foi destacado para pontos estratégicos e também é visível a presença policial na capital, segundo a AFP.

A violência eclodiu após a condenação a dois anos de prisão do opositor Ousmane Sonko, candidato declarado às presidenciais de 2024, acusado de ter levado à "devassidão" uma jovem com menos de 21 anos, uma sentença que o impede de ser elegível.

Sonko diz desde o início deste caso que se trata de uma conspiração do presidente Macky Sall para o eliminar politicamente e afirma que está "sequestrado" na sua residência pelas forças de segurança, que impedem a aproximação de qualquer pessoa.

Ousmane Sonko pode ser detido "a qualquer momento", afirmou o ministro da Justiça Ismaïla Madior Fall.

