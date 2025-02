Um total de 59 senadores votou na segunda-feira a favor, contra 38, que recusaram a nomeação.

O homem do petróleo, de 60 anos, que duvida da existência da crise climática, vai ser também responsável pelo novo Conselho Nacional de Energia, composto por todas as agências governamentais envolvidas na "produção, geração, distribuição, regulação, transporte e licenciamento" de energia.

Wright, um dos grandes doadores do Partido Republicano, é diretor do grupo de serviços petrolíferos Liberty Energy, com sede em Denver, no estado do Colorado, centro dos Estados Unidos.

O novo secretário defendeu a utilização de combustíveis fósseis, afirmando que são necessários para a sociedade, e criticou a transição para as energias limpas.

