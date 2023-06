Numa "edição especial" que junta a SIPO e o Festival Internacional de Piano do Oeste, os concelhos de Óbidos e das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, vão ser palco de "dez dias dedicados à música e à cultura", divulgou hoje a Associação de Cursos Internacionais de Música (ACIM), organizadora do evento que decorre entre os dias 02 de julho e 09 de agosto.

A "edição mais internacional de sempre" conta este ano com a participação de pianistas de 18 países: Portugal, Espanha, França, Alemanha, Hungria, Kosovo, Eslováquia, Ucrânia, Reino Unido, Estados Unidos da América, México, Equador, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Japão.

A semana do piano será marcada por 10 dias de 'masterclasses' vocacionadas para a "alta profissionalização artística e instrumental dos jovens alunos de vários países que serão acompanhados pelos professores Boris Berman (Estados Unidos/Rússia), James Giles (Estados Unidos), Manuela Gouveia (Portugal), Eugen Indjic (Estados Unidos) e Jun Kanno (Japão)".

"As 'masterclasses' são uma oportunidade valiosa para os jovens músicos que desejam uma carreira profissional receberem instruções diretas e personalizadas de artistas reconhecidos internacionalmente", disse, em comunicado, a pianista Manuela Gouveia, diretora artística da SIPO e presidente da ACIM.

Abertas ao público, as 'masterclasses' vão decorrer entre 31 de julho e 10 de agosto.

Em simultâneo, decorre o Festival Internacional de Piano do Oeste, com um programa exclusivo de recitais de piano, música de câmara e concertos com orquestra, complementados por uma conferência do compositor Sérgio Azevedo e uma exposição da escultora Isabel de Andrade.

O programa musical inclui 13 concertos, protagonizados pelos pianistas Josep Colom, James Giles, Boris Berman e Jun Kanno, Paulo Oliveira, Manuela Gouveia, Artur Pizarro, Dominic Doutney e Martin Jacobs.

O cartaz conta ainda com os espetáculos da Orquestra Metropolitana de Lisboa, do cravista Cristiano Holtz e da violinista Raquel Cravino, entre outros artistas confirmados para a 28.ª edição do festival.

O concerto inaugural do festival acontece no dia 02 de julho, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, e será protagonizado pelo pianista português Paulo Oliveira.

Este ano, para além dos concertos de entrada livre, os ingressos para o festival têm um preço único de 10 euros para o público em geral e de 7,5 euros para estudantes e espectadores da terceira idade.

