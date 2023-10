O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) voltaram hoje à mesa de negociações com o Ministério da Saúde para discutir os diplomas referentes às Unidades de Saúde Familiar e ao regime de dedicação plena.

À saída do encontro, as duas organizações sindicais confirmaram não ter chegado a acordo com a tutela, mas esse resultado não desmotivou o ministro Manuel Pizarro, que mantém o otimismo e espera um consenso em breve.

"Vamos fazer na próxima semana uma nova reunião negocial que eu espero que seja mais conclusiva. Uma aproximação tem de ser feita dos dois lados e tenho a expectativa de que os médicos no terreno também recebam estas notícias de forma positiva", disse o ministro, em declarações aos jornalistas.

