"Nas zonas abertas a banhos, é obrigatória a presença de um barco de salvamento e de vedações de malha de proteção contra objetos explosivos", informou o governador da região, na rede social Telegram.

A porta-voz das Forças de Defesa do Sul do exército ucraniano, Natalia Humeniuk, disse há dois dias que o perigo das minas na costa de Odessa não desapareceu, embora seja possível proteger as praias com um forte dispositivo antiminas.

As autoridades ucranianas adiantaram esta semana que foram criados corredores temporários para os navios mercantes dos portos de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, cidade que está a tentar regressar à normalidade enquanto decorre uma guerra.

A região foi alvo de mísseis russos em julho e as instalações portuárias e o centro da cidade foram atingidos várias vezes, causando danos significativos em edifícios, incluindo o consulado chinês.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

