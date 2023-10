De acordo com a mesma fonte, cinco em cada dez dos jovens nesta faixa etária usa as redes sociais durante quatro horas ou mais. As pesquisas online, os jogos e as apostas, são outras atividades que prendem a atenção dos jovens durante o período indicado.

O trabalho permitiu identificar que três em cada 10 jovens naquela idade "experienciaram recentemente um de sete problemas" que atribuíram à utilização da internet (31%), principalmente em situações de mal estar emocional (18%).

Os dados constam no relatório "Comportamentos Aditivos aos 18 anos: consumo de substâncias psicoativas - inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2022".

Destaca-se o início mais precoce por parte dos rapazes, bem como uma utilização mais intensiva em tempo passado a jogar.

"Por outro lado, as raparigas tendem a passar mais tempo nas redes sociais do que os rapazes", mas a experiência de problemas é semelhante.

"Os indicadores de uma utilização mais intensiva (seis horas ou mais por dia) têm-se mantido relativamente estáveis. Contudo, globalmente, a prevalência de jovens que permanecem na internet durante cinco horas ou mais por dia aumentou 11 pontos percentuais entre 2017 e 2022", referem os autores do documento.

Comportamentos Aditivos aos 18 anos - Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional é um projeto de investigação e monitorização que assenta num inquérito nacional, a todos os jovens de 18 anos, participantes no Dia da Defesa Nacional, realizado todos os anos, desde 2015, com uma interrupção em 2020, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19.

O inquérito é feito através de um questionário de preenchimento anónimo, sobre consumos de substâncias psicoativas e utilização da internet, no âmbito de uma parceria com o Ministério da Defesa Nacional.

AH // JMR

Lusa/fim