Os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Porto e Viana do Castelo estão hoje sob aviso amarelo devido à ondulação e estarão sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de segunda-feira devido a ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os 10 ou 11 metros de altura máxima, destaca o IPMA na sua página na internet.

Além destes distritos, estão sob aviso amarelo até às 03:00 de terça-feira os distritos de Beja, Faro, Lisboa e Setúbal, esperando-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros, de acordo com o IPMA.

Os distritos não costeiros de Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real e Viseu estão a verde, sem qualquer aviso.

Nos açores, os grupos Central e Ocidental estarão sob aviso amarelo até às 00:00 de segunda-feira devido a ondas de oeste de seis a sete metros.

No grupo ocidental, o aviso amarelo alerta também para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada, até às 03:00 de segunda-feira e para vento de sudoeste (SW), rodando para oeste (W).

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje, o IPMA prevê, além da agitação marítima na costa ocidental do Continente, períodos de chuva, que será fraca no Sul.

Nas regiões do Norte e do Centro prevê ainda vento fraco a moderado do quadrante oeste, sendo moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, nas terras altas, e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.

No Sul, o vento será fraco a moderado do quadrante oeste, sendo moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, nas terras altas e registar-se-á uma pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 4 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Aveiro, Sagres e em Sines) e as máximas entre os 11 (na Guarda) e os 18 (em Faro).

Nos Açores, as previsões para hoje apontam para, no grupo Ocidental, períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto para a tarde, períodos de chuva por vezes forte, em especial a partir da tarde, com possibilidade de trovoada, e vento de sudoeste moderado a fresco, tornando-se muito fresco a forte, com rajadas até 90 km/h.

No grupo Central, prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva em especial na manhã e vento de sudoeste moderado a fresco, tornando-se muito fresco com rajadas até 70 km/h para a noite.

No Grupo Oriental, o céu terá períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros, em especial para o fim do dia e vento de sudoeste moderado a fresco com rajadas até 50 km/h.

A Madeira não tem qualquer aviso ativo e espera céu em geral pouco nublado, vento em geral fraco e pequena descida da temperatura mínima nas terras altas.

