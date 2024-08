"Seguimos uma denúncia e foi por isso que houve uma operação das forças especiais", informou um porta-voz da polícia, depois de a imprensa avançar que decorriam buscas num centro de acolhimento de refugiados no centro de Solingen.

A mesma fonte referiu que "quando as indicações são confirmadas, é efetuada uma detenção", remetendo para mais informações para quando houver "resultados sobre a detenção efetuada".

Aos jornalistas, o porta-voz escusou-se a confirmar se a pessoa detida seria o autor do ataque com faca que ocorreu sexta-feira à noite quando uma multidão assistia a um concerto no centro histórico da cidade, que celebrava este fim de semana o 650.º aniversário da sua fundação.

Em conferência de imprensa conjunta com a procuradoria regional antiterrorista, a polícia já tinha anunciado a detenção de um adolescente de 15 anos, suspeito de ter conhecimento prévio dos planos do atacante.

O agressor, que terá agido sozinho, esfaqueou as pessoas aparentemente ao acaso - embora apontando "com grande precisão" para o pescoço das vítimas, segundo a polícia - e depois fugiu no meio do caos e da confusão.

As forças de segurança da região da Renânia do Norte-Vestefália (NRW), onde se situa Solingen, confirmaram a receção de uma reivindicação do EI, cuja autenticidade estão a tentar verificar.

De acordo com especialistas em terrorismo citados pela imprensa alemã, é a primeira vez que o grupo 'jihadista' reivindica um ataque na Alemanha desde 2016 quando o extremista Anis Amri, com um camião, invadiu um mercado de Natal em Berlim, matando 13 pessoas.

