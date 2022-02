A notificação para agendamento da recolha arranca hoje e o atendimento começa a partir de segunda-feira, dia 21 de fevereiro.

A medida é concretizada ao abrigo do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, segundo um comunicado do SEF, que informa ainda que os cidadãos britânicos que ainda não se registaram no Portal Brexit "deverão fazê-lo quanto antes" através do site https://brexit.sef.pt/

Quanto aos britânicos que já se encontram registados, o SEF esclareceu que estes cidadãos vão receber uma notificação por correio eletrónico pela ordem cronológica com que submeteram a sua documentação.

Já para os britânicos residentes em Portugal continental que estão registados no Portal Brexit, o SEF assegura que não precisam de contactar os seus serviços e que serão contactados depois do início oficial desta fase.

Os britânicos residentes nas regiões autónomas serão atendidos no posto de atendimento do SEF na Loja do Cidadão do Funchal (Madeira) e nas delegações da entidade em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada (Açores), onde, além de fornecerem os seus dados para o novo cartão, podem também proceder à sua atualização.

"O certificado com o QR code, que pode ser descarregado do Portal, continua a ser um documento oficial de residência em Portugal ao abrigo do Acordo de Saída e é válido até o novo cartão ser emitido. Os atuais documentos de residência da União Europeia continuam, também, a ser aceites para efeitos de viagem, desde que dentro da validade, até que o novo cartão de residência seja emitido", concluiu o SEF na nota divulgada.

