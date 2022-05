"Estou profundamente entristecido pelo hediondo tiroteio em massa numa escola primária do Texas", afirmou António Guterres, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"É particularmente doloroso que a maioria das vítimas sejam crianças", acrescentou.

Pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo 18 crianças e três adultos, segundo o mais recente balanço do tiroteio registado na terça-feira nos Estados Unidos.

O atirador, de 18 anos, foi abatido pela polícia e três pessoas estão hospitalizadas em estado grave.

"O meu coração está com as famílias e entes queridos das vítimas e com a comunidade de Uvalde", adiantou ainda o secretário-geral das Nações Unidas.

A informação sobre o tiroteio foi inicialmente avançada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e, possivelmente, com uma espingarda e abriu fogo, estando o caso a ser investigado pela polícia.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre.

Biden afirmou na terça-feira "que tiroteios em massa não acontecem em mais lugar nenhum do mundo com a frequência que acontecem na América" e pediu que o país enfrente o lóbi das armas.

Também a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu "coragem para agir" no sentido de regulamentar o uso e posse de armas e lembrou que "os tiroteios em escolas se repetem ano após ano nos Estados Unidos".

