Secretário-geral da ONU "condena veementemente" lançamento de míssil norte-coreano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje "com veemência" o disparo, quarta-feira, de um míssil intercontinental pela Coreia do Norte, em violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.