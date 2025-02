Numa visita surpresa a Bagdad, o responsável da NATO viajou juntamente com o comandante supremo aliado na Europa, o general norte-americano Christopher Cavoli, para observar o trabalho da missão da Aliança Atlântica, que tem aconselhado e desenvolvido as capacidades do setor de segurança do Iraque desde 2018.

"Felicito os nossos parceiros iraquianos e a liderança e o pessoal da missão da NATO no Iraque pelo excelente nível de cooperação desenvolvido em vários domínios, incluindo a educação em matéria de segurança, logística, ciberdefesa e boa governação", declarou.

Ao mesmo tempo, Rutte disse que a missão está em processo de expansão do âmbito das suas atividades para apoiar o Iraque no reforço da sua segurança e estabilidade a longo prazo.

A NATO tem vindo a intensificar a sua missão no Iraque nos últimos dois anos após um pedido das autoridades para prestar "aconselhamento e formação" em colaboração com o Ministério do Interior e a Polícia Federal do país.

