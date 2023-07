Secretário-executivo da CPLP em Moçambique para discutir direitos humanos

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reuniu-se hoje com a ministra dos Negócios Estrangeiros moçambicana, no âmbito da realização do evento global sobre direitos humanos na comunidade, que arranca na quarta-feira, em Maputo.