O governante, que substituiu João Paulo Rebelo no cargo para este novo mandato do Governo liderado pelo primeiro-ministro António Costa, marcou presença na Corrida pela Paz, no Jamor, em Oeiras, onde, à margem, falou à agência Lusa sobre as críticas do Comité Olímpico de Portugal e da Confederação do Desporto de Portugal, que se mostraram insatisfeitas com a redução do financiamento no setor desportivo em 2021.

"O relatório do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao desporto em 2021 diz que aumentou o apoio às atividades desportivas e que diminuiu o apoio aos eventos desportivos, por força da diminuição drástica das competições internacionais no país e da participação das seleções nacionais em eventos internacionais", começou por dizer.

João Paulo Correia considerou que esse decréscimo "deriva unicamente da pandemia, suspensão de provas e da participação de seleções em provas internacionais", sendo que, no apoio às federações e aos clubes -- "o mais importante" -, o apoio "aumentou" no ano passado: "Isso é motivo de registo e é essa tendência que temos de garantir."

"[Os objetivos são] A afirmação internacional do nosso desporto, aumentar a atividade física e desportiva do nosso território, aumentando o número de praticantes e, com isso, fazer também uma diversificação por todas as modalidades, caminhando para uma maior igualdade de género. Temos um longo desafio e estamos a contar que o tempo se encarregue de provar que tudo isto são apostas seguras", explicou o gestor.

A secretaria de Estado do Desporto e da Juventude transferiu-se da tutela da Educação para a tutela dos Assuntos Parlamentares, mas João Paulo Correia frisou que não lhe compete a ele "fazer qualquer apreciação", querendo apenas "apresentar resultados e cumprir objetivos", como resposta às mudanças e à desconfiança pela sua nomeação.

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, o líder da União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, em Vila Nova de Gaia, foi até aqui vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista e deputado da Assembleia da República desde 2009.

João Paulo Correia, de 45 anos, exerceu ainda as funções de presidente do Oliveira do Douro, clube da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, entre 2012 e 2018.

