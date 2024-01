O chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América (EUA) visitará Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola até 26 de janeiro, numa digressão onde irá "reafirmar o compromisso dos EUA com os seus parceiros da África Ocidental" e abordar os esforços para apoiar os líderes africanos "na adoção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo", segundo uma nota do Departamento de Estado.

Esta região tem sido palco de ação de milícias armadas como o Movimento 23 de Março (M23), rebeldes acusados por Kinshasa de serem apoiados pelo Ruanda, que tem rejeitado essas ligações, ou as Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico, o que desencadeou um êxodo populacional.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), existem cerca de sete milhões de pessoas deslocadas na RDCongo, das quais 5,5 milhões no leste do país que faz fronteira com Angola.

Apesar da continuação dos combates e de uma situação humanitária crítica, Kinshasa apelou igualmente à retirada acelerada da força da ONU (Monusco), presente no país há 25 anos, considerando-a ineficaz para proteger os civis dos grupos armados.

As ADF são um grupo rebelde ugandês, atualmente sediado nas províncias congolesas de Kivu do Norte e de Ituri, e os exércitos da RDCongo e do Uganda iniciaram, em novembro de 2021, uma operação militar conjunta em solo congolês, ainda em curso, mas os ataques dos rebeldes não cessaram.

Blinken destacará também as diferentes relações económicas com os países da região, bem como as iniciativas comerciais promovidas pelos EUA para desenvolver infraestruturas em África e assim competir "no mercado global".

"Ao longo da viagem, o secretário [de Estado] irá destacar como os Estados Unidos aceleraram a parceria EUA-África desde a Cimeira de Líderes EUA-África, incluindo em áreas como clima, alimentação e segurança sanitária", salientou-se na nota.

A deslocação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos pela África subsaariana passa por Cabo Verde (dia 22), Costa do Marfim (22 e 23), Nigéria (23 a 25) e Angola (25 e 26).

Esta é a quarta viagem do secretário de Estado norte-americano a África desde que assumiu o cargo e um regresso ao continente onde os Estados Unidos procuram contrariar os avanços da Rússia e da China.

