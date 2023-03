Na nota, assinada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, destaca-se que na visita à Etiópia, no dia 15, será debatida a aplicação do acordo de cessação das hostilidades na província do Tigray, norte do país, entre o governo federal e as autoridades regionais.

Em Adis Abeba, Blinken deverá reunir-se com representantes das agências humanitárias e da sociedade civil "para discutir a prestação de assistência humanitária, segurança alimentar, e direitos humanos".

Ainda na capital etíope, onde está a sede da União Africana, o governante dos Estados Unidos da América debaterá com o presidente da comissão da organização panregional, Moussa Faki Mahamat, "prioridades globais e regionais partilhadas" e a continuidade aos compromissos saídos da Cimeira de Líderes EUA-África, realizada em dezembro passado em Washington, relativamente à segurança alimentar, clima e transição energética justa, diáspora africana e saúde global.

Blinken "sublinhará o apoio dos EUA à representação permanente africana em organismos multilaterais", sinaliza-se no comunicado.

Relativamente ao Níger, naquela que será a primeira visita de um secretário de Estado norte-americano ao país, Blinken irá encontrar-se com o Presidente, Mohamed Bazoum, e o chefe da diplomacia nigerina, Hassoumi Massaoudou.

O secretário de Estado debaterá "formas de fazer avançar a parceria EUA-Níger sobre diplomacia, democracia, desenvolvimento, e defesa", destaca a nota.

Blinken reunir-se-á também com jovens das zonas de conflito do Níger, que completaram o programa de Desarmamento, Desmobilização, Reintegração, e Reconciliação (DDRR), "para aprenderem sobre as suas contribuições para a paz no Níger".

