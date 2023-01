"O balanço é muito positivo. Nós ao longo destes três dias assistimos a momentos marcantes que ilustram bem como estão as relações entre Portugal e a Guiné-Bissau do ponto de vista político e diplomático, mas ilustram também muito bem como estão as relações entre guineenses e portugueses. São relações de afeto, de muita amizade, de muitos anos de experiências conjuntas e habituamo-nos a conviver, a partilhar e a estar juntos", afirmou Francisco André.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros falava à imprensa depois de visitas aos hospitais de Cumura e Bor, que concluiu a deslocação iniciada quinta-feira a Bissau para analisar os projetos de cooperação entre os dois países.

Durante a estada em Bissau, Francisco André reuniu-se com o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, e com a chefe da diplomacia guineense, Suzi Barbosa, para analisar a relação bilateral.

"Essa parte é sempre muito importante porque reaviva, dá sempre um impulso a todos os dossiers que temos em mãos", afirmou.

Salientando que a visita estava centrada em dois setores fundamentais, nomeadamente Saúde e Educação, o secretário de Estado destacou que sai da Guiné-Bissau com "valor acrescentado".

"Digo isso com grande satisfação, conseguimos cumprir duas ambições antigas e muito importantes dos nossos dois países", sublinhou.

O secretário de Estado referia-se à assinatura do protocolo que permitiu a criação do primeiro mestrado em Língua Portuguesa na Escola Superior Tchico Té e o acordo para a construção da Escola Portuguesa, em Bissau.

"Quanto mais nós acarinhamos a língua portuguesa, quanto mais forte fica a nossa comunidade, quanto mais possibilidade temos de continuar a manter e a eternizar no tempo aquilo de que tanto gostamos, sermos todos uma grande família e habituarmo-nos a esta coisa de termos um tio num país, um irmão noutro e um afilhado em outro e continuarmos a crescer enquanto comunidade que fala português", afirmou Francisco André.

Em relação ao setor da saúde, o secretário de Estado disse que visitou dois excelentes "exemplos de partilha de conhecimentos, aprendizagem, troca de experiências e perceber" onde se pode "investir e trabalhar mais em conjunto".

"A Guiné-Bissau é um parceiro fundamental para Portugal e esta visita serviu também para avaliarmos como é que vamos aumentar ainda mais este trabalho conjunto em matéria de saúde", afirmou Francisco André.

"A visita foi, do meu ponto de vista, muito positiva. Foi uma visita que atesta bem como estão as relações entre os nossos dois países, o que nos dá uma grande responsabilidade e muito trabalho a fazer e temos de encará-lo com muita energia, muito empenho dos dois países", concluiu o secretário de Estado, que regressa hoje a Lisboa.

