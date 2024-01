"Por imprevistos de última hora, o secretário de Estado terá de partir hoje" e a agenda de sexta-feira "fica cancelada", anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, numa breve nota, sem mais detalhes.

A informação foi confirmada por fonte da embaixada portuguesa na Praia, que se justificou com "razões de agenda".

Francisco André tinha previstas visitas a vários projetos no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2022-26, celebrado entre os dois países, e cuja execução mereceu uma avaliação positiva, de parte a parte, após um encontro, hoje, com a sua homóloga Miryan Vieira.

O PEC 2022-2026, no valor de 95 milhões de euros, inclui ações de cooperação bilateral em vários setores, tais como saúde, educação, cultura, língua, apoios sociais, economia digital, mitigação de riscos climáticos e transição energética.

Apesar de haver eleições legislativas à porta, em Portugal (a 10 de março), Francisco André mostrou-se confiante em que o relacionamento seja "imune aos ciclos políticos" nos dois países: "houve um grande investimento na cooperação nos últimos anos e não tenho dúvida de que, qualquer que seja o ciclo político, essa cooperação será para manter e aprofundar".

LFO // MLL

Lusa/Fim