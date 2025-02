"Eu não sabia, porque não tinha de saber. A senhora secretária de Estado, em 2019, alienou essa participação. Podia ser há 6 meses, podia ser há 9 meses, e eu gosto de concretizar, porque é diferente ser há 6 meses de ser há 6 anos", ", respondeu Pinto Luz, após questionado pelos jornalistas.

Na terça-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou que a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa, e outros seis membros do Governo detêm empresas imobiliárias e apelou ao Presidente da República que vete qualquer alteração futura à lei dos solos, que se encontra em apreciação parlamentar.

No mesmo dia, a secretária de Estado da Habitação negou deter qualquer empresa imobiliária e acusou a coordenadora do BE de ter feito uma declaração "falsa e difamatória".

VCP // MSP

Lusa/Fim