Segundo o departamento de bombeiros de São Paulo, 27 pessoas de equipas de resgate participavam hoje de manhã num exercício na gruta de Duas Bocas, quando parte do teto desabou.

Inicialmente, 16 pessoas ficaram retidas no interior da gruta situada perto da cidade de Altinópolis, cerca de 300 quilómetros a norte da cidade de São Paulo, mas as operações de resgate conseguiram retirar algumas. Ao fim da tarde, seis pessoas continuavam retidas na gruta.

"No seguimento do trágico desabamento ocorrido hoje durante um exercício de bombeiros na gruta do Itambé, no Estado de S. Paulo, Brasil, a secretária de Estado da Administração Interna contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida", lê-se no comunicado hoje divulgado.

"Patrícia Gaspar - que lamenta as mortes entretanto confirmadas através dos 'media' locais - transmitiu ainda a certeza de que estão a ser empenhados todos os esforços nas operações de resgate dos bombeiros que ainda se encontram no interior da gruta e que continuará a acompanhar", indica ainda o comunicado.

ANC // JMR

Lusa/fim