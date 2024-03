"Em Moçambique, a secretária de Estado adjunta no departamento de Conflitos e Estabilização de Operações vai encontrar-se com membros do Governo, da sociedade civil e parceiros internacionais sobre os esforços em curso para promover a recuperação e a resiliência das comunidades afetadas pelo conflito", lê-se na nota divulgada hoje.

No texto, afirma-se que Anne A. Witkowsky irá também "rever o apoio dos EUA a estes esforços, no âmbito da estratégia para prevenir conflitos e promover a estabilidade através do diálogo em temas cruciais como o envolvimento dos jovens e inclusão, iniciativas de mulheres na construção da paz e o papel do setor privado na contribuição para a paz e a estabilidade".

Depois de Moçambique, Witkowsky ruma ao Quénia e Etiópia para "fortalecer o apoio dos EUA às iniciativas regionais para promover a paz e a estabilidade no Corno de África", conclui-se no comunicado.

MBA // VM

Lusa/Fim