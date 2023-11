Rui Tavares, que se absteve em relação ao Orçamento do Estado na generalidade, falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no fim de uma reunião entre uma delegação do Livre e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que durou mais de uma hora.

"O resultado das nossas deliberações internas é de que, se não mudasse nada na especialidade, essa abstenção seria um voto contra na votação final global", declarou o deputado único do Livre aos jornalistas.

Entre as reivindicações do Livre, Rui Tavares destacou a criação de um fundo de emergência na habitação, o alargamento do passe ferroviário nacional e mudanças no financiamento da ciência, investigação e ensino superior.

Segundo o deputado, estes são "três elementos essenciais de propostas do Livre" de alteração ao Orçamento na especialidade.

