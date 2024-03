"No que diz respeito a este sistema de armas, considero que, tendo em conta o seu impacto e onde pode ser utilizado, não pode ser usado sem controlo, e a participação de soldados alemães não pode ser justificada, mesmo de fora da Ucrânia", afirmou numa conferência de imprensa, após reunião com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

"É por isso que eu disse que não considero o seu uso justificável e é por isso que não se trata de saber se este deve ser feito de forma indireta ou direta. A minha resposta é clara", enfatizou Scholz, que ficou chateado com o facto a questão central ser os mísseis Taurus, quando a Alemanha já deu um total de 28 mil milhões de euros de ajuda financeira e em armamento à Ucrânia.

A sua ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, do Partido Verde, foi ambivalente ontem à noite numa entrevista sobre o fornecimento dos mísseis Taurus, que têm um alcance de 500 quilómetros e podem atingir Moscovo, ao não descartar completamente o envio deste armamento para a Ucrânia.

O secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, propôs recentemente uma troca de armas, ou seja, que a Alemanha enviasse ao Reino Unido mísseis Taurus e em troca este país forneceria à Ucrânia uma arma semelhante, neste caso do tipo Storm Shadow, que Kiev já possui.

Isso ajudaria a dissipar a preocupação de Scholz de que o Taurus acabaria por ser usado para atacar o território russo, o que na opinião do chanceler alemão tornaria a Alemanha parte na guerra.

Baerbock disse no primeiro canal público de televisão ARD que esta troca "seria uma opção".

Dentro da própria coligação e no partido de Scholz há muitas vozes que defendem o envio do Taurus para Kiev, mas os deputados votaram contra as moções apresentadas a este respeito pela oposição liderada pelos Democratas-Cristãos (CDU) para manter a unidade do Executivo.

A CDU vai forçar esta quinta-feira mais uma votação na Câmara sobre esta questão, o que obriga os partidos da coligação a pronunciarem-se e aprofunda as divisões que esta questão está a provocar internamente.

