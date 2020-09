Na abertura do debate geral, na 75.ª sessão da Assembleia Geral, António Guterres apelou para que se evite um futuro "em que as duas maiores economias dividam o globo numa Grande Fratura - cada uma com as suas próprias regras comerciais e financeiras e capacidades de Internet e inteligência artificial".

"Uma divisão tecnológica e económica corre o risco de se transformar inevitavelmente numa divisão geoestratégica e militar", alertou o secretário-geral.

