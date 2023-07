"[Discutimos com o Presidente de Moçambique e da Frelimo] as relações entre o partido MLSTP e o partido Frelimo, a necessidade dos alinhamentos, as plataformas que são criadas por parte destes partidos libertadores e a solidariedade que deve existir", afirmou o presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP), Jorge Bom Jesus.

Jesus falava no final de um encontro com o Presidente moçambicano, que é também presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, no âmbito de uma visita que realiza a Maputo.

"Ao nível partidário, queremos também estreitar as nossas relações de amizade e de irmandade que remontam desde a época das lutas pela independência", enfatizou.

Como organizações que lutaram pelas independências dos seus países, o MLSTP e a Frelimo partilham "afinidades de longa data" que devem ser preservadas, prosseguiu.

O líder do principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe agradeceu a Moçambique as oportunidades de formação que este país tem proporcionado a estudantes são-tomenses em diversos domínios, principalmente na saúde.

Por outro lado, Jorge Bom Jesus (primeiro-ministro entre 2018 e 2022) manifestou satisfação com a "estabilização" da situação de segurança na província de Cabo Delgado, alvo de ataques de grupos armados desde outubro de 2017, assinalando que os progressos na luta contra a insurgência são fundamentais para o "bem-estar da população local".

Jorge Bom Jesus sublinhou que MLSTP e Frelimo devem adaptar-se aos novos desafios para garantirem a sua "sustentabilidade" política.

Nesse sentido, continuou, as duas formações políticas devem também intensificar a troca de experiências sobre o conhecimento que têm na sua afirmação como dois partidos relevantes no espetro político das respetivas sociedades.

PMA // JH

Lusa/Fim