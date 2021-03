De acordo com Isabel dos Santos, com estes novos números, subiram para um total de 2.221 os casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e o total de recuperados é hoje de 2.082, desde o início da pandemia no país, em abril de 2020.

Segundo a representante do Ministério da Saúde, a ilha do Príncipe, que há cerca de um mês tinha um registo de apenas três pessoas em isolamento domiciliar, com estes quatro novos contágios, passou a ter 15 pessoas infetadas.

Em São Tomé, estão três doentes internados no hospital de campanha e 87 outros em isolamento domiciliar.

Ao todo há 105 infetados sob vigilância.

O número de óbitos mantém-se em 34.

