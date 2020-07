"Temos mais um óbito ocorrido nas últimas 24 horas, no hospital de campanha. É um paciente de 60 anos, do sexo masculino que residia no distrito de Mé Zóchi", o segundo mais populoso do país, disse a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos.

Entre sábado e esta quarta-feira, foram registados mais oito casos positivos do novo coronavírus, resultantes de cerca de uma centena de testes laboratoriais realizados.