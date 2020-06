De acordo com o boletim diário relativo à situação do novo coronavírus em São Tomé e Príncipe, hoje divulgado pela porta-voz do ministério, Isabel dos Santos, foram realizados nas últimas 24 horas, 52 testes rápidos, "12 dos quais deram positivos".

Os casos recuperados aumentaram para 188, e dois dos 14 pacientes que se encontravam internados no hospital de campanha, que funciona no Centro de Estágio da Federação São-tomense de Futebol, receberam alta.