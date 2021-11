"Neste momento estão a chegar precisamente 79.200 vacinas, correspondentes ao valor de quase 700 mil dólares financiados pelo Banco Mundial que está a ser gerido pela [Agência Fiduciária de Administração de Projetos] AFAP", explicou o coordenador do projeto de emergência da covid-19, Leonel Pontes na entrega das vacinas na noite de segunda-feira, no aeroporto de São Tomé.

Leonel Pontes referiu que "o Banco Mundial tem sido um parceiro muito importante que tem financiado várias ações de resposta a emergência da covid-19, desde princípios de 2020", acrescentando que "há um financiamento robusto que foi atribuído ao Governo de São Tomé e Príncipe, nomeadamente ao Ministério da Saúde para compra de vacinas adicionais".

O ministro da Saúde, Edgar Neves, considerou que "mais do que o Governo, é o povo de São Tomé e Príncipe o beneficiário principal neste processo" e assegurou que as vacinas da Janssen vão "juntar-se a todo o pacote de vacinas que o país já recebeu para cumprir o programa de vacinação contra a covid-19 "com êxito" para "o mais rapidamente possível" conseguir a "imunidade de grupo".

"Agora resta-nos aproveitar da melhor forma possível, todos esses produtos e estamos convencidos de que lá chegaremos. Vamos fazer o melhor que devemos fazer. Não é algo que se limita ao Ministério da Saúde, implica toda estrutura da vida nacional", declarou Edgar Neves.

A coordenadora do programa nacional de vacinação, Solange Barros, explicou que esta vacina "será destinada as pessoas a partir dos 18 anos", no quadro do programa de "vacinação em massa" em curso no país.

A vacina da Janssen, de dose única, será o terceiro modelo de fármaco contra a covid-19 administrado em São Tomé e Príncipe, depois da Astrazeneca e Sinovac.

Segundo os dados do Ministério da Saúde até ao momento já foram administradas 108.838 dose de vacinas, correspondentes a 80.345 pessoas vacinadas com a primeira dose e 28.49 com as duas doses.

São Tomé e Príncipe não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto 36 pessoas recuperam da doença na ilha de São Tomé -- 27 na ilha de São Tomé e nove na ilha do Príncipe.

Os dados mais recentes indicam que o arquipélago conta atualmente com 3.714 casos de infeção pelo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 56 óbitos e 3.294 recuperações da doença.

O arquipélago conta ainda, oficialmente, com 364 casos sob vigilância, dos quais 363 na ilha de São Tomé e apenas um na ilha do Príncipe.

Destes, 361 encontram-se em isolamento -- 360 na ilha de São Tomé e um na ilha do Príncipe - e três pacientes encontram-se internados na ilha de São Tomé.

JYAF // JMR

Lusa/Fim