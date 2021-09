Na tradicional conferência de imprensa semanal, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), John Nkengasong anunciou que o continente africano ultrapassou os 8,1 milhões de casos e vincou que "os cinco países com maior taxa de incidência por milhão de habitantes são as Seicheles, Botsuana, Lesoto, São Tomé e Príncipe e Líbia".

Na abordagem aos últimos dados, John Nkengasong disse que o total de mortes ultrapassou as 207 mil e que a taxa de letalidade é de 2,5%, abaixo dos 4,4% registados a nível mundial.

"O continente está a atravessar uma terceira vaga severa, 78% dos países africanos estão nesta fase que matou 73 mil das 207 mil pessoas que morreram devido à covid-19 desde que começou a pandemia", acrescentou o responsável, notando que dos 8 milhões de casos desde o início do ano passado, 3 milhões foram registados já durante esta terceira vaga.

Ainda assim, a tendência das últimas semanas é positiva, apontou o diretor do África CDC: "Entre 13 e 19 de setembro, foram registados 104 mil novos casos, o que representa uma descida de 22% face ao número de casos da semana anterior".

Já o número de óbitos desceu para perto de 3.200, o que representa uma queda de 5% face aos cerca de 3.400 registados na semana anterior, concluiu John Nkengasong.

São Tomé e Príncipe registou mais 77 casos de infeção pelo novo coronavírus e 12 recuperações entre terça e quarta-feira, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 3.192, anunciaram as autoridades do país na quarta-feira ao final do dia.

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que das novas infeções 64 foram registadas na ilha de São Tomé e 13 na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 3.192 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 46 óbitos e 2.609 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 537 casos sob vigilância - 459 na ilha de São Tomé e 72 na ilha do Príncipe.

Entre estes, 530 encontram-se em isolamento domiciliar e sete estão internados - um no sintomático respiratório na ilha do Príncipe e seis no hospital de São Tomé, sendo dois em estado grave.

O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde refere que 55.036 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, enquanto 18.187 já receberam as duas doses.

O documento refere ainda que nas últimas 24 horas foram vacinadas 2.665 pessoas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.705.691 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,48 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

