São Tomé e Príncipe com três novos casos eleva total para 895 infeções

São Tomé e Príncipe registou nas últimas 48 horas três novos casos de covid-19, elevando para 895 as infeções pelo novo coronavírus acumuladas nos seis meses da doença no país, disse hoje a porta-voz do Ministério da Saúde.