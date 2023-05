É a terceira vez que São Tomé e Príncipe assume a presidência da organização, sucedendo agora à República do Congo.

A passagem da presidência decorreu durante a 55.ª reunião ministerial da UNSAC que decorre na capital são-tomense sob o tema "segurança climática na perspetiva da prevenção de conflitos e consolidação da paz e estabilidade na África Central", que o primeiro-ministro são-tomense considerou "atual, transversal e de preocupação universal".

Patrice Trovoada sublinhou que "muito foi feito" durante os 30 anos da existência da UNSAC, mas há "um longo caminho pela frente", por isso apelou para "uma reflexão impregnada de realismo e a uma discussão desapaixonada, capaz de permitir melhorias e avanços".

"Esse apelo ganha ainda maior relevância pelo facto de recair sobre a República Democrática de São Tomé e Príncipe a responsabilidade de assumir as rédeas dos trabalhos nos próximos seis meses", sublinhou o chefe do Governo são-tomense.

Patrice Trovoada referiu que apesar das várias potencialidades a África Central "continua a ser uma umas das regiões "que alberga muitos pobres, muitas populações vulneráveis climaticamente" e "não consegue descolar dos últimos lugares dos indicadores mundiais do desenvolvimento humano", embora seja "uma das mais ricas do planeta".

"Os antigos conflitos mantêm-se, quando outros conflitos extrarregionais e extracontinentais nos contaminam, o terrorismo e a criminalidade transnacional está em nítido progresso, as mudanças climáticas e a exploração caótica dos nossos recursos agroflorestais e haliêuticos têm gerado mais fome, mais migrações e mais violência intercomunitária", enquanto a população deixou de acreditar e optam pela "emigração, as drogas ou o terrorismo", indicou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro são-tomense considerou que existem soluções para estes desafios e "estão nas toneladas de folhas de papel dos relatórios, os mais diversos, produzidos por peritos incontestáveis das mais diversas organizações".

No entanto, o governante são-tomense sublinhou: as soluções nascem obrigatoriamente com a "vontade e determinação a favor da construção, de uma maneira sincera, da paz, da confiança mútua, da estabilidade e principalmente dos mais altos responsáveis políticos, que juramos servir, proteger e defender em nome do nosso legado para as gerações futuras".

O representante das Nações Unidas para a África Central, Abdou Abarry também apelou à cooperação regional e internacional para encontrar soluções sustentáveis para os desafios da região, nomeadamente as crises políticas, conflitos armados, terrorismo, criminalidade organizada transnacional, insegurança marítima, violações dos direitos humanos, tensões sociais, conflitos intercomunitários e desigualdades, "amplificados pelos efeitos das alterações climáticas".

"Todas estas situações, como certamente concordarão, minam a segurança e a estabilidade da África Central, comprometendo assim os esforços de desenvolvimento e de construção da paz. Temos de intensificar as nossas ações para enfrentar estes desafios, reforçando a cooperação regional e internacional, partilhando mais informações e melhores práticas e investindo em soluções sustentáveis que abordem as causas profundas destes problemas", disse Abarry.

