O programa da peregrinação tem início às 21:30, com recitação do terço na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto.

Após uma noite de vigília, terá lugar, às 07:00 de sexta-feira, a procissão eucarística, no recinto de oração, seguindo-se, duas horas depois, o terço na Capelinha das Aparições, a procissão, a missa internacional, a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

Mais de 80 grupos organizados de peregrinos oriundos de 29 países estão inscritos para esta peregrinação de 12 e 13 de outubro, a segunda grande peregrinação a que Américo Aguiar presidirá no maior templo mariano do país, "e este ano com um especial significado, já que presidiu à Fundação JMJ Lisboa 2023, responsável pelo evento que mobilizou em Portugal cerca de um milhão e meio de jovens".

A primeira peregrinação a que o nomeado bispo de Setúbal [de que tomará posse em 26 de outubro] presidiu em Fátima teve lugar em junho de 2020.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar uma operação especial de acompanhamento da peregrinação, envolvendo meios como equipas de inativação de explosivos, bem como vigilância com recurso a drones.

Em comunicado, a GNR explicou que, no âmbito da Operação Trindade 2023 -- nome dado à ação -, tem no terreno está "um dispositivo especial de segurança" que conta com diversas valências, nomeadamente "meios do dispositivo territorial [de Santarém], de trânsito, da estrutura de investigação criminal, de patrulhamento ciclo e a cavalo, de ordem pública e operações especiais, inativação de explosivos e vigilância com recurso a Unmanned Aircraft Systems (UAS), vulgarmente conhecido por drones e com o sistema de videovigilância".

