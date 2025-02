"(...) Na atividade operacional do santuário, apurámos 24,42 milhões de euros de rendimentos e tivemos gastos no valor de 21,84" milhões de euros, afirmou o reitor do santuário, padre Carlos Cabecinhas, no 46.ª Encontro de Hoteleiros de Fátima.

Referindo que aqueles números significam um saldo positivo do exercício de 2024 de 2,58 milhões de euros, o reitor adiantou que estes valores comparam com os de 2023, de "21,75 milhões de euros de rendimentos e gastos que se fixaram nos 21,71 milhões".

"Em termos percentuais, isto traduz-se numa variação positiva de rendimentos na ordem dos 12,3%, portanto, um crescimento significativo", assinalou Carlos Cabecinhas.

O sacerdote esclareceu que havia a consciência de que a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, em Lisboa, mas com a deslocação do Papa Francisco a Fátima, "traria muitos peregrinos, mas peregrinos jovens que não teriam, propriamente, capacidade de deixar grandes ofertas ou donativos".

No ano passado, a situação foi diferente, "porque os peregrinos que vieram deixaram também, de facto, outro tipo de donativo", notou o responsável do santuário, instituição que vive de donativos.

Quanto aos gastos em 2024, o reitor do santuário referiu que, "dos 21,84 milhões de gastos", 7,1 milhões são custos com pessoal (em 2023 esta rubrica foi de 6,74 milhões de euros), enquanto "as depreciações fixaram-se nos 4,37 milhões e os fornecimentos e serviços externos atingiram um valor de 3,9 milhões".

"O aumento dos gastos com o pessoal teve não tanto que ver com o aumento de colaboradores contratados, teve que ver, sobretudo, com o aumento do salário mínimo nacional e a necessidade da adequação em cascata dos restantes vencimentos", e com as atualizações salariais a todos os colaboradores, justificou.

Aos presentes, o reitor realçou o investimento, em curso, da renovação do sistema de som do recinto de oração.

"Sem som não é possível celebrar no recinto do Santuário de Fátima. Não é um capricho, é algo absolutamente decisivo e fundamental", frisou, para realçar que o "sistema de som estava a necessitar de uma urgente renovação".

Com esta renovação pretende-se "não só oferecer melhor cobertura sonora de todo o recinto", pois "havia zonas com insuficiente cobertura sonora", como "atingir uma maior qualidade dessa cobertura sonora" e "ter a segurança de uma redundância" a que se possa recorrer em caso de necessidade", disse Carlos Cabecinhas.

O investimento, de cerca de um milhão de euros, deverá estar concluído antes de maio, mês em que começam as grandes peregrinações.

Aos jornalistas, explicou que este investimento é o mais significativo, mas o santuário "tem permanentemente em curso outros investimentos mais pequenos, que vão enriquecendo a experiência que os peregrinos fazem neste lugar", assim como na conservação dos seus espaços e estruturas.

"Este tipo de resultado positivo ajuda o santuário também a responder da melhor forma ao acolhimento de peregrinos", realçou o sacerdote, frisando que "há, permanentemente, esta preocupação de cuidar do acolhimento dos peregrinos, não apenas num ano em que há resultado positivo, mas também quando o resultado não é tão positivo".

Reconhecendo que é "mais tranquilizador ter um saldo positivo e um saldo positivo significativo", o padre Carlos Cabecinhas admitiu que dá "a possibilidade de expandir e ter outras ações mais criativas em relação aos investimentos".

Ainda assim, assegurou que "o santuário, mesmo quando tem um ano menos positivo, é uma estrutura suficientemente forte e sólida".

SR // RBF

Lusa/Fim