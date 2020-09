Carmo Rodeia adiantou à agência Lusa que "a partir do momento da comunhão" houve necessidade de impedir mais entradas, pois verificou-se que "a ocupação segura estava alcançada" no conjunto dos espaços.

Segundo a porta-voz, a lotação máxima do Santuário de Fátima obedece às orientações acertadas entre a Conferência Episcopal Portuguesa e a Direção-Geral da Saúde e corresponde a "um terço do espaço" que normalmente estava acessível aos peregrinos antes da pandemia.

A porta-voz descreveu que agentes da GNR e funcionários do Santuário puderam aplicar a medida "com muita tranquilidade", cerca das 11:00.

Desde o desconfinamento e o regresso das celebrações com a presença de crentes, em finais de maio, esta foi a peregrinação mais participada, disse Carmo Rodeia.

"Os nossos peregrinos têm mostrado sempre um grande cuidado. A grande maioria usa máscara e procura manter o distanciamento", sublinhou.

O Santuário de Fátima acolheu este fim de semana a Peregrinação Internacional Aniversária de setembro, a quarta com peregrinos e a segunda com grupos estrangeiros inscritos desde o início do desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19.

Esta Peregrinação Internacional Aniversária, que celebra a quinta "aparição" de Nossa Senhora aos Pastorinhos, integra a VI Peregrinação da Comunidade Surda.

As celebrações com a presença de peregrinos desde o início da pandemia de covid-19 foram retomadas no Santuário de Fátima em 30 de maio e a primeira peregrinação internacional com fiéis realizou-se em 12 e 13 de junho.

