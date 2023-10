Esta deslocação oficial a Angola de Augusto Santos Silva realiza-se a convite da sua homóloga para participar na 147.ª Sessão Plenária da UIP -- União Interparlamentar, que ocorre este ano em Luanda.

Durante os dois dias em Luanda, o presidente da Assembleia da República reúne-se também com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Teté António, assim como terá encontros bilaterais com os seus homólogos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

Do programa de visita do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros consta também uma palestra na Universidade Católica de Angola e uma receção à comunidade portuguesa na terça-feira.

No primeiro dia de presença em Luanda - em princípio na parte da manhã -, Augusto Silva terá reuniões com João Lourenço no Palácio Presidencial e com o ministro das Relações Exteriores, dando já após o almoço uma palestra na Universidade Católica de Angola subordinada ao tema "Angola, Portugal: duas libertações interligadas".

Ao fim da tarde, na Assembleia Nacional de Angola, terá lugar a sessão inaugural da 147.ª Sessão Plenária da União Interparlamentar, à qual se segue um jantar oferecido pelo chefe de Estado angolano.

No segundo e último dia de visita, Augusto Santos Silva tem encontros bilaterais com os presidentes dos parlamentos de Cabo Verde, Austelino Correia, e de São Tomé e Príncipe, Celmira Sacramento -- reuniões agendadas para o período da manhã, antes do início do debate geral da 147ª Sessão Plenária da União Interparlamentar.

Ainda ao fim da manhã, encontra-se com os presidentes da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, e de Angola, Carolina Cerqueira.

O último ponto do programa do presidente da Assembleia da República será uma receção à comunidade portuguesa, na residência oficial do Embaixador de Portugal em Luanda.

