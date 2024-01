Pedro Santana Lopes foi a surpresa de hoje na convenção da Aliança Democrática (AD), à qual chegou já na reta final e com tempo para discursar, uma intervenção muito aplaudida e marcada pelos rasgados elogios a Luís Montenegro.

Admitindo que "a discordância faz parte da vida", o antigo primeiro-ministro defendeu que a questão fundamental é que "quando chega a altura do combate com os adversários" políticos, como é o caso das eleições, é preciso "pôr as divergências de lado" e ficar no exército "ao lado do líder" e seguindo a estratégia que este traçou.

Um dos aspetos mais elogiados por Santana Lopes foi o facto de Luís Montenegro ter agido "como um líder carismático e determinado" quando assumiu uma posição clara e disse que só governa "se ganhar as eleições" legislativas de 10 de março.

Foi neste momento que fez uma comparação entre o atual presidente do PSD e Sá Carneiro, ao enfatizar que "Luís Montenegro não hesitou" tal como Sá carneiro fazia.

A questão para Santana Lopes é como é que se pode fazer para que o PS não fique mais quatro anos no poder, considerando que os governantes socialistas "falharam tanto nos resultados que é óbvio que têm que ser substituídos".

"Como é que um Partido Socialista não pede desculpa, em primeiro lugar aos portugueses", questionou, criticando a situação em que os governos do PS deixaram a saúde, a educação, a habitação ou a Segurança Social.

JF // MLS

Lusa/Fim