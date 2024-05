Numa visita à Praia da Cova Gala, na Figueira da Foz, o cabeça de lista da Aliança Democrática (coligação PSD, CDS-PP e PPM) recebeu o apoio público e um grande abraço do presidente da Câmara e antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes.

"Estou aqui por todos, mas especialmente por ti, faz-me lembrar a minha campanha, tinha 31 anos quando fiz campanha para o Parlamento Europeu", disse, recordando que foi cabeça de lista pelo PSD às primeiras europeias realizadas em Portugal, em 1987, que venceu.

Questionado se será mais difícil à AD as europeias de 09 de junho, Santana Lopes admitiu que "deveria ser", uma vez que os eleitores tendem a penalizar os partidos de Governo nestes sufrágios.

"Mas aqui acho que não há razões para castigar e a diferença está na campanha que o Sebastião Bugalho está a fazer, pela solidez, pela correção da postura. O salto de comentador para ator político não era fácil", acrescentou.

Sobre o estatuto de independentes de ambos, o autarca da Figueira da Foz foi questionado se poderão passar ambos a militantes do PSD em breve: "Nunca pensei combinar isso com ele", disse, com Sebastião Bugalho a responder que têm de almoçar primeiro.

Já se acredita no futuro político do candidato da AD, Santana Lopes deixou a sua convicção: "Não é preciso acreditar, basta a proteção do altíssimo para isso vir a acontecer, é preciso é saúde, o resto já está escrito".

Santana foi ainda questionado se o facto de Sebastião Bugalho não ter ainda 35 anos quando se realizarem as próximas presidenciais -- idade mínima para ser candidato -- o deixa mais descansado, mas contrariou dizendo que até fica "mais preocupado".

"Era a certeza que teríamos um bom Presidente da República", disse.

O antigo primeiro-ministro mostrou-se mais pessimista sobre o futuro da União Europeia, dizendo esperar que o próximo mandato dos eurodeputados a eleger em 09 de junho "não seja o último" nos atuais moldes da Europa.

"A Europa normalmente vive ciclos de 50 anos [de paz], já ultrapassámos. A Europa continuará, Portugal continuará, se será a mesma Europa quando acabar este mandato...", alertou, dizendo que o mundo vive um clima de pré-guerra e admitindo que o projeto europeu pode estar em causa.

Questionado sobre este apoio, Sebastião Bugalho disse tê-lo recebido "com grande alegria e sobretudo de gratidão".

"Eu como independente também sinto particular alegria de ver um independente presidente de Câmara, que foi primeiro-ministro e eurodeputado a dar apoio", afirmou.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se em 09 de junho e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.

