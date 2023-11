O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) foi o segundo mais votado nas eleições legislativas de 23 de julho e Sánchez foi hoje investido primeiro-ministro com o apoio de uma 'geringonça' de formações de esquerda e direita, regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Sánchez vai assumir a liderança de um governo de coligação do PSOE com o Somar, uma plataforma de formações de esquerda liderada pela atual ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.

