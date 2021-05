"As urnas deram a Ayuso um grande resultado e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Parabéns", escreveu o chefe do executivo e líder do Partido Socialista (PSOE) numa mensagem na sua conta na rede social Twitter.

O Partido Popular e a sua candidata foram os grandes vencedores das eleições, tendo duplicado a sua votação (de 22% para 44%) e obtido quase a maioria absoluta da futura assembleia regional.

Por seu lado o PSOE foi o grande perdedor, passando de 27% para 17%, e sendo também ultrapassado pelo partido regional de extrema-esquerda Mais Madrid.

Mesmo assim, Pedro Sánchez agradeceu ao candidato socialista, Ángel Gabilondo, e à sua equipa pelo seu trabalho "incansável" por Madrid.

O chefe do executivo encorajou ainda os militantes e simpatizantes socialistas a continuar a trabalhar para um país mais justo e igualitário e insistiu que o PSOE de Madrid estará pronto para lutar por uma região melhor e transformar os seus votos numa força para o futuro deste território e da sua população.

