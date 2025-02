"A situação em Gaza não se resolve com um negócio imobiliário", disse Sánchez, referindo-se à proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o território palestiniano de Gaza.

Donald Trump insiste em que os Estados Unidos tomem conta e reconstruam Gaza "como um projeto imobiliário" e defende a expulsão dos habitantes para o Egito e para a Jordânia, provocando protestos nos países árabes.

Para o líder do Governo espanhol, a situação em Gaza "resolve-se defendendo e reivindicando a Palestina para os palestinianos, Israel para os israelitas".

"Temos de reconhecer os dois Estados para garantir a liberdade", disse hoje Sánchez, numa intervenção no parlamento de Espanha, em Madrid, em resposta a perguntas dos deputados da oposição.

Espanha reconheceu formalmente a Palestina como Estado no ano passado, com outros países europeus.

Sánchez respondeu hoje desta forma ao líder do partido da extrema-direita espanhola Vox, Santiago Abascal, que condenou a atitude "de beligerância" do primeiro-ministro em relação a Trump e considerou que se os EUA vierem a impor taxas comercias que afetem Espanha, a responsabilidade será do líder do Governo espanhol.

O primeiro-ministro de Espanha tem feito, nas últimas semanas, várias críticas públicas ao novo Governo de Trump e ao Presidente dos Estados Unidos.

Um dos principais alvos de Sánchez tem sido "a 'tecnocasta'" que rodeia Trump, numa alusão a empresários como Elon Musk, dono da rede social X.

Em 20 de janeiro, dia da tomada de posse de Trump como Presidente dos EUA, Sánchez disse em Madrid que a Europa deve rebelar-se contra "a 'tecnocasta' de Silicon Valley" que ameaça as democracias ocidentais e defendeu uma visão europeia para a Inteligência Artificial, numa mensagem que já repetiu noutras ocasiões.

"Esta ameaça é especialmente grave num contexto como o atual, nesta semana que começamos, em que estamos a ver, por exemplo, como a 'tecnocasta' (...) de Silicon Valley tenta usar o seu poder omnímodo [ilimitado] sobre as redes sociais para controlar o debate público e, portanto, a ação governamental, nada mais nada menos, do que de todo o Ocidente. E, perante isto, temos de rebelar-nos e procurar alternativas", afirmou o líder do Governo espanhol em 20 de janeiro.

Depois de sublinhar que "a democracia não é um euro, um voto; não é um 'tweet', um voto; é uma pessoa, um voto", Sánchez considerou que, "portanto, a Europa deve fazer frente a esta ameaça e defender a democracia".

Para Sánchez, a forma de a Europa defender a democracia e enfrentar a ameaça da chamada elite das empresas tecnológicas, a "'tecnocasta'", é tendo "uma visão do tipo de Inteligência Artificial" que quer ter e do papel que lhe quer dar.

"As tecnologias não geram mais prosperidade por si só, na realidade, tendem a reforçar o 'status quo', a dar mais poder aos poderosos e a fazer mais ricos os ricos", sublinhou.

Em 08 de janeiro, Sánchez tinha já acusado o empresário e dono da rede social X Elon Musk, próximo de Trump e chefe na nova administração norte-americana um novo departamento de "eficiência governamental", de atacar as instituições europeias e incitar ao ódio, apelando na mesma ocasião à defesa das democracias através do combate às 'fake news' e da memória do fascismo.

O primeiro-ministro considerou então as 'fake news' "a principal arma dos inimigos da democracia".

MP // SB

Lusa/Fim