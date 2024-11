Sánchez condena violência e diz-se solidário com sofrimento das vítimas das cheias

O chefe do Governo espanhol afirmou hoje que compreende "a angústia e o sofrimento" das vítimas das inundações no seu país, mas condenou os incidentes que marcaram uma visita conjunta com o rei, Filipe VI, a uma das zonas afetadas.