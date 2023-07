"Queria que o primeiro ato da presidência espanhola do Conselho da UE fosse na Ucrânia, com Volodymyr Zelensky", escreveu Sánchez na conta pessoal na rede social Twitter, ao anunciar a sua chegada à capital ucraniana, onde irá dar conta da possibilidade de a Ucrânia poder iniciar este ano as negociações de acesso aos 27.

"Transmitirei ao Governo e Parlamento [da Ucrânia] toda a solidariedade europeia. Continuaremos a apoiar o povo ucraniano até que a paz regresse à Europa", acrescentou o primeiro-ministro espanhol, que publicou um vídeo da chegada de comboio à estação de Kiev.

Numa entrevista concedida na sexta-feira em Kiev a órgãos de comunicação social espanhóis, Zelensky destacou a boa sintonia com Sánchez, agradeceu ao povo espanhol a ajuda militar, económica e humanitária e reconheceu a generosidade da Espanha no acolhimento dos refugiados ucranianos, na maioria mulheres e crianças.

Zelensky reafirmou a esperança de que as expetativas europeias da Ucrânia sejam colocadas no bom caminho já este ano, com uma avaliação positiva de Bruxelas, em outubro, sobre o trabalho de Kiev para se alinhar com as normas da UE, o que permitiria o início das negociações de adesão durante a presidência rotativa de Espanha, que termina no final do ano.

Outra das prioridades a curto prazo da Ucrânia é a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Vílnius, na Lituânia, onde Kiev espera receber um convite formal para aderir à Aliança quando a guerra terminar, questão que irá aproveitar para analisar com o presidente do Governo espanhol.

A Ucrânia é palco de um conflito militar com a Rússia, que invadiu o país em 24 de fevereiro de 2022.

