Em comunicado, a Câmara Municipal de Torres Novas, no distrito de Santarém, dá conta que a nova temporada principia a 09 de janeiro com um concerto de Samuel Úria e o álbum 'Canções do Pós-Guerra', num concerto que tem início marcado para as 19:00.

A 16 de janeiro, às 11:00, será a vez do espetáculo 'A Grande Viagem do Pequeno Mi', de Madalena Vitorino, Ana Raquel e Beatriz Marques Dias, subir a palco, num espetáculo de dança, música, literatura e ilustração para crianças inspirado na obra de Sandro William Junqueira com ilustrações de Rachel Caiano e que vai contar com várias sessões para escolas.

No mesmo dia, às 19:00, terá lugar a peça de teatro 'Nos tempos de Gungunhana', de Klemente Tsamba, baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos, a par de uma oficina de percussão, na sede da Banda Operária Torrejana, com a participação do artista.

'SYN.Tropia', de Yola Pinto e Simão Costa, é um concerto/dança para surdos e outras audições que decorrerá a 22 de janeiro para escolas e no dia seguinte para público em geral.

A fechar o mês de janeiro, no dia 30, é a vez de ?FAKE', de Inês Barahona e Miguel Fragata, uma peça que explora as tensões entre a verdade e a mentira, informação e desinformação, crenças individuais e coletivas. Nos dias 26 e 27 haverá uma oficina de sensibilização para a desinformação destinada ao ensino secundário bem como a professores e mediadores.

A programação de fevereiro abre arranca no dia 06, às 19:00, com o espetáculo de dança 'Quarta-feira: o tempo das cerejas', de Cláudia Dias, o terceiro episódio do ciclo ?Sete Anos Sete Peças'.

A 13 de fevereiro, às 19:00, Paulo Gonzo sobe ao palco do Teatro Virgínia no âmbito do Festival 'Às Vezes o Amor'.

Depois da performance 'Sonho que não se pode quebrar e não se pode quebrar e não se pode?', de A.ves, no dia 19 de fevereiro, às 20:30, o humorista Eduardo Madeira convida Manuel Marques e Joel Ricardo Santos para uma atuação no dia 20 de fevereiro, às 19:00.

A peça teatral 'Passos em Volta', da companhia João Garcia Miguel, com textos de Herberto Hélder sobe ao placo no dia 27 de fevereiro, às 19:00, a encerrar a programação do mês.

No dia 06 de março é a vez de Tiago Bettencourt levar ao palco do Teatro Virgínia '2019 Rumo ao Eclipse', o seu novo álbum de originais.

Na semana seguinte, estreia em Torres Novas 'A Quinta dos Animais', uma coprodução do Teatro Virgínia, da autoria de Inês Fonseca Santos. Um texto político e satírico, mas também uma fábula sobre relacionamento interpessoal. A 13 de março será a sessão para o público geral e nos dias 11 e 12 haverá sessões para escolas.

A 13 de março, às 19:00, sobem a palco os 'GMS Quinteto de Metais' e, no dia 20, é a vez de 'Coletivo Habitacional', de Susana Domingos Gaspar, uma "coreografia política sobre habitação, desafiando a dança a debruçar-se sobre as questões basilares da vida".

A temporada termina com a estreia de 'O Dragão entre o Céu e a Terra', pelo Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia, a 26 de março para escolas e no dia seguinte para o público em geral.

Ainda no âmbito do Lab Criativo, destaque para 'Com a Casa às Costas' do Coletivo Lagoa, sessões de trabalho artístico-pedagógicas que acontecem dentro da sala de aula de creches e infantários, um workshop de improvisação no jazz e na palavra, a oficina 'A Dança e a Literatura', oficinas de música e de videomapping, e a continuidade do trabalho do 'Teatro em Formação'.

No primeiro trimestre de 2021 a venda de bilhetes será feita de forma faseada, sendo que os bilhetes para os espetáculos de janeiro estão à venda a partir de hoje, dia 22 de dezembro.

Os de fevereiro serão colocados à venda a partir de 18 de janeiro os de março a partir de 15 de fevereiro, podendo ser adquiridos na bilheteira local, de segunda a sexta-feira das 15:00 às 18:30, e nos pontos de venda Fnac, Worten ou em www.bol.pt.

MYF//RBF

Lusa/Fim