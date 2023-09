A digressão de apresentação de "Dedos Finos", que arranca em 14 de outubro no festival Iminente, irá passar também por Loulé (21 de outubro no Bafo de Baco), Coimbra (23 de outubro no Mate), Braga (11 de novembro no Lustre), Torres Vedras (02 de dezembro no Bang Venue) e Leiria (08 de dezembro no Texas Bar), de acordo com o agenciamento do projeto, num comunicado hoje divulgado.

Embora o álbum surja com os nomes de Sam The Kid e Blasph, Vludo inclui também DJ Kronic. "Com uma musicalidade e simplicidade singular, em simbiose perfeita, juntam-se as 'punchlines' de Blasph com a produção musical de Sam The Kid, complementados pelos cortes do DJ Kronic", lê-se no comunicado.

"Dedos Finos" foi editado em fevereiro deste ano, mas o projeto Vludo "esteve em maturação desde 2018 e, à semelhança de tantos outros, foi obrigado a abrandar durante a pandemia".

"O que ao princípio parecia ser apenas um álbum, à medida que foi vendo as faixas nascer, passou a ser mais do que isso. Hoje, a certeza é de que 'Dedos Finos' terá continuidade e esta é a primeira 'tour' que lhe dá vida depois da estreia ao vivo no Lux-Frágil, em Lisboa, inserido na curadoria Sumo, com o selo da TVChelas", refere o agenciamento do projeto.

"Dedos Finos" conta com a participação de Jay Fella, Tom e Amaura.

Além deste projeto com Blasph, nos últimos anos Sam The Kid desenvolveu também parcerias com Beware Jack (Classe Crua) e Nellassassin (Mãodobra).

