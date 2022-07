O festival voltará a ocupar um espaço ao ar livre na Matinha, de 22 a 25 de setembro, e entre os primeiros nomes anunciados hoje está Sam The Kid, que se apresentará com os Orelha Negra e com uma orquestra.

O Iminente contará ainda com uma atuação a solo do produtor francês DJ Khéops, "um dos nomes mais sonantes da música urbana francesa", e um concerto do grupo IAM, do qual foi um dos fundadores, em finais dos anos 1980.

A eles juntam-se ainda os África Negra, grupo histórico são-tomense surgido nos anos 1970, e cuja música conjuga influências da África Central, do Brasil ou de Cuba, num estilo que os admiradores batizaram de 'mama djuma'.

Da programação deste ano, o Iminente anunciou também a presença da artista Vanessa Barragão, que apresentará uma intervenção visual têxtil inédita para o recinto do festival.

O Festival Iminente, que conta com Alexandre Farto (Vhils) entre os fundadores, realizou-se pela primeira vez em Oeiras, em 2016, cidade à qual regressou no ano seguinte. Nos anos seguintes, o Iminente aconteceu no Panorâmico de Monsanto e na Matinha, ambos em Lisboa.

Em 2021, o Iminente contou com atuações de nomes como Pongo, Ana Moura, Dino D'Santiago, Jorge Palma e Fogo Fogo, e a participação de artistas visuais como Pedro Podre, Obey Sktr, Escif, Nuno Viegas, Raquel Belli e Mariana a Miserável.

