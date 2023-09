O calendário dos próximos três meses inclui a Milha -- Festa da Música e dos Músicos de Ílhavo, que decorre de 20 a 22 de outubro, e o festival LEME, de circo contemporâneo, que decorre de 30 de novembro a 03 de dezembro, em vários espaços do 23 Milhas.

No dia 18 de novembro, a Noite Europeia do Circo adianta a criação apoiada deste ano, "Vagalume", da companhia Coração nas Mãos.

O ciclo Festivais de Outono da Universidade de Aveiro está de regresso a Ílhavo, com a realização de dois espetáculos: "Songs of a Wayfarer", de NoMad Duo (16 novembro) e os QuinteTango do Conservatório de Música de Coimbra (21 novembro), no Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre e na Casa da Cultura de Ílhavo, respetivamente.

No dia 08 de outubro, o 23 Milhas encerra as atividades do Planteia com o Plantio de Outono, num dia em que se promove a manutenção do jardim da Praça da Casa da Cultura de Ílhavo, um Baile de Outono e uma oficina sobre folhas. No mesmo dia, a Orquestra Filarmonia das Beiras apresenta o Ciclo Mendelssohn, com a direção do maestro Jan Wierzba.

O cantautor Salvador Sobral regressa a Ílhavo, à Casa da Cultura, para apresentar o seu último disco, "Timbre", no dia 12 de outubro.

Destaque ainda para o espetáculo de dança "Distante" (25 novembro), de Né Barros, a apresentação das "Fóssil" (3 novembro), de Rita Natálio, e de "A Histórias das Coisas" (17 novembro), da Mochos no Telhado.

Ainda neste período, o Grupo de Jovens "A Tulha" realiza o Festival Canção Vida, em que convida Cláudia Pascoal como artista e jurada, no dia 14 de outubro, o CASCI celebra o seu aniversário, no dia 12 de novembro, com a atuação do cantautor Tiago Bettencourt, e a Orquestra Filarmónica Gafanhense apresenta "The Automatic Earth", no dia 26 de novembro.

